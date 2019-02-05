2019-02-05T07:22:33+03:00
Общество

В Пермском крае морозы отступят только к выходным

К воскресенью можно ожидать повышения температуры до -10 градусов
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Уже во вторник с запада начнет приближаться теплый фронт. Температура к вечеру повысится до -20…-25°, по западу края до -18°. В Перми днем потеплеет до -22…-24°.

В ночь на среду в Перми пойдет снег, при этом будет довольно холодно, около -20 градусов. А вечером 6 января температура снова поползет вниз, ночь на четверг будет малооблачной и морозной, от -25 до -30 градусов.

Крепкий мороз отступит лишь к пятнице - ожидается выход южного циклона. Вечером 7 февраля и ночью 8-го в Перми ожидаются сильные снегопады и метели, температура воздуха - от 12 до -17 градусов. При этом по краю возможны 30-градусные морозы.

- Это похолодание действительно самое серьезное и первое за зиму, - говорит начальник Пермского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Павел Смирнов. - Но уже со среды на улице станет комфортнее, хотя будет еще довольно морозно. А вот к воскресенью можно ожидать повышения температуры до -10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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