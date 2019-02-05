2019-02-05T06:44:48+03:00
Общество

В 13 городах и районах Пермского края на этой неделе школы закроются на карантин

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ составил более 40%
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Пермском крае продолжает свирепствовать грипп. С 28 января по 3 марта рост заболеваемости ОРВИ и гриппом составил 40,2% по сравнению с предыдущей неделей. Как сообщает краевой Роспотребнадзор, наиболее высокий уровень заболеваемости отмечается среди детей до 6 лет. По результатам ведомства в крае циркулируют как вирусы негриппозной этиологии и гриппа.

Уже приостановлен учебный процесс в школах, колледжах и техникумах Перми, Чайковского, Чернушинского, Еловского, Осинского и Уинского районов. На этой неделе к ним присоединятся еще 13 территорий. В частности, с 7 февраля будут закрыты на карантин все березниковские и соликамские школы.

Ранее мы писали, что у учащегося одной из школ Перми нашли туберкулез. Здание учреждения уже продезинфицировали. Администрация учебного заведения предприняла полный комплекс мер: специалисты службы дезинфекции обработали все помещения школы, сотрудники и учащиеся прошли дополнительные обследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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