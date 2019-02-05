2019-02-05T06:22:11+03:00
Общество

«Дети за отца не отвечают». В Перми банк пытался взыскать долги умершего мужчины с его наследников

Глава семьи взял кредитную карточку и не расплатился
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Банк обратился в Орджоникидзевский суд с требованием взыскать долги умершего мужчины с его жены и детей. Еще в 2015 году умерший получил кредитную карту с лимитом в 20 тысяч рублей. С ноября 2017 года ежемесячные платежи по кредиту прекратились, образовались проценты на сумму задолженности. Оказалось, что в октябре 2017 года мужчина умер.

Банк обратился в суд за взысканием долга с супруги умершего. В ходе рассмотрения дела были привлечены соответчиками двое детей заемщика. Однако в ходе судебного заседания выяснилось, что никакого наследства глава семьи не оставил, в наследство никто не вступал. Поэтому суд отказал банку в удовлетворении его требований, сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда.

Тем временем, в Пермском крае судебный пристав переоделся в газовика, чтобы попасть в квартиру алиментщика. Он задолжал своему ребенку 350 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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