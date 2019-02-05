«Без канализации и водоснабжения». В Прикамье чиновники не давали жилье семье из 4 человек, которые жили в аварийном доме
В поселке Всеволодо-Вильва Александровского района семья из четырех человек с маленьким ребенком и престарелой женщиной жили без элементарных удобств в аварийном деревянном доме. В бараке не было канализации и водоснабжения, а также отопления.
Еще в 2017 году жилищная комиссия при администрации Всеволодовильвенского сельского поселения признала дом аварийным и подлежащим сносу. В 2018 году семья признана малоимущей и поставлена на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении. Но жилье жители поселка так и не получили. Тогда они обратились за защитой своих прав в прокуратуру Александровска, сообщили в краевой прокуратуре.
Прокурор и суд посчитал требования жильцов дома законными и удовлетворил их иск о предоставлении жилья. Сейчас жилищный вопрос решен - семье предоставлена благоустроенная квартира на условиях договора социального найма.
ИСТОЧНИК KP.RU