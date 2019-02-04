Похитили 36 тысяч рублей: двоих жителей Перми осудили за взломы киосков по продаже воды

СЕГОДНЯ 20:24 2019-02-04T20:24:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми осудили налетчиков на киоски по продаже питьевой воды.

Как рассказали в прокуратуре, с апреля по май прошлого года двое мужчин совершали хищения денежных средств из киосков по продаже питьевой воды.

- Злоумышленники надевали на себя заранее приготовленные средства маскировки - маски и перчатки, а также использовали монтировки, с помощью которых ночью вскрывали двери в киоски, после чего проникали и похищали из купюроприемников денежные средства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры. - Всего ими было похищено более 36 тысяч рублей.

На счету налетчиков шесть преступлений. В их отношении возбудили уголовное дело по статье «кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в иное хранилище». Суд приговорил каждого из воров к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU