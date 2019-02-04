Хореограф Егор Дружинин проведет в Перми кастинг в мюзикл

СЕГОДНЯ 19:10 2019-02-04T19:10:08+03:00

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В Пермском Театре-Театре пройдет кастинг актеров в мюзикл «Винил». Проведет его Егор Дружинин - актер, режиссер,хореограф и наставник в шоу «Танцы на ТНТ». Помогать ему будет танцор Дмитрий Масленников. Также они будут ставить хореографию мюзикла и присутствовать на репетициях.

Как сообщили в пресс-службе театра, ««Винил» - это фэнтези о выдуманной советской стране, местами забавной и невероятно цветной, в чем-то сказочной и даже нелепой. В этой выдуманной стране советов все поют, но поют то, что принято». В мюзикле задействовано более 80 участников, а его премьера пройдет онлайн. Режиссер постановки – худрук театра Борис Мильграм.

- Пермяки, прошедшие кастинг, выступят на сцене Театра-Театра и смогут стать частью балетной труппы, - уточнили в пресс-службе. – Заявки на участие можно оставлять по ссылке: https://teatrteatr.timepad.ru/event/901039/.

ИСТОЧНИК KP.RU