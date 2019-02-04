В выходные электричка сбила 57-летнюю пермячку

СЕГОДНЯ 16:46 2019-02-04T16:46:14+03:00

Изменить размер текста: A A

2 февраля на 4 километре о.п. «Мотовилиха» произошло ЧП - электричка «Балмошная - Пермь-2» сбила местную жительницу.

- Несмотря на то, что машинист поезда применил экстренное торможение, наезда предотвратить не удалось, - рассказали в пресс-службе Уральского СУ СКР. - 57-летнюю женщину доставили в больницу.

Ранее мы рассказывали о том, что в ночь на 15 ноября в городе Усолье Пермского края произошло жуткое ДТП: водитель на Audi A6 сбил троих пешеходов, которые шли по краю проезжей части. Все они скончались на месте от полученных травм. Как нам сообщил источник в полиции, в момент аварии водитель был трезв. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Проверка происшествия продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU