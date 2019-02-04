2019-02-04T16:46:14+03:00
Происшествия

В выходные электричка сбила 57-летнюю пермячку

Она находится в больнице
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

2 февраля на 4 километре о.п. «Мотовилиха» произошло ЧП - электричка «Балмошная - Пермь-2» сбила местную жительницу.

- Несмотря на то, что машинист поезда применил экстренное торможение, наезда предотвратить не удалось, - рассказали в пресс-службе Уральского СУ СКР. - 57-летнюю женщину доставили в больницу.

Ранее мы рассказывали о том, что в ночь на 15 ноября в городе Усолье Пермского края произошло жуткое ДТП: водитель на Audi A6 сбил троих пешеходов, которые шли по краю проезжей части. Все они скончались на месте от полученных травм. Как нам сообщил источник в полиции, в момент аварии водитель был трезв. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Проверка происшествия продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У учащегося одной из школ Перми нашли туберкулез
Похитили 36 тысяч рублей: двоих жителей Перми осудили за взломы киосков по продаже воды
Хореограф Егор Дружинин проведет в Перми кастинг в мюзикл
Пермская пара завоевала «бронзу» на Первенстве России по фигурному катанию и поедет на чемпионат мира
Акция «Твоя первая квартира» продлена на месяц
В Перми пройдет прямая линия, посвященная будущим первоклассникам
«Опасайтесь обморожений». В Пермском крае мороз усилится до -38 градусов
В Пермском крае судебный пристав переоделся в газовика, чтобы попасть в квартиру алиментщика
Глава пермского минздрава проверила больницу, в которой нашли клопов и тараканов
Двое пермяков вышли в финал конкурса «Лидеры России»
Пермская прокуратура ответит на вопросы о бытовых дебоширах
«Упал и потерял сознание». В Перми осужден охранник, который ударил магазинного вора
В Прикамье инспекторы ДПС помогли водителю заглохшего автомобиля