Акция «Твоя первая квартира» продлена на месяц

СЕГОДНЯ 15:31 2019-02-04T15:31:36+03:00

Воспользоваться акцией «Твоя первая квартира» на жилье в новом доме по ул. Иньвенская, 19 от АО «ПЗСП» можно до конца февраля

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В рамках акции застройщик предоставляет молодым пермякам, в возрасте до 35 лет, скидку 3% на покупку любой квартиры в доме по ул. Иньвенской, 19 в микрорайоне Вышка-2.

В строящемся 16-этажном доме по ул. Иньвенская, 19 будет два подъезда и 270 квартир разной площади, в которых будет выполнена отделка «под ключ». Сдача объекта запланирована на 3 квартал 2020 года.

Небольшая площадь квартир, качественная отделка «под ключ» и удачное месторасположение - делают этот дом привлекательным для молодых людей, поэтому акция «Твоя первая квартира» пользуется спросом. Это отличная возможность купить свое первое жилье еще выгоднее, со скидкой в 3% от стоимости, - отмечают в АО «ПЗСП».

Выбрать свою новую квартиру и следить за ходом строительства дома онлайн можно на сайте pzsp.ru. Более подробная информация по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф. Застройщик АО «ПЗСП».

ИСТОЧНИК KP.RU