В Перми пройдет прямая линия, посвященная будущим первоклассникам

СЕГОДНЯ 14:41 2019-02-04T14:41:51+03:00

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В Перми пройдет прямая телефонная линия, посвященная вопросам приема детей в первый класс. На вопросы родителей будущих первоклассников ответит начальник департамента образования Людмила Серикова. Задать свой вопрос можно будет 5 февраля с 11 до 12 часов по телефону 2-059-059.

Также родители могут задать свои вопросы, обратившись в городской департамент образования. Горячая линия здесь будет работать в течение двух недель, с 4 по 15 февраля. Получить консультацию родители смогут по телефонам 212-95-20, 212-94-67. Вопросы также можно направлять и на электронную почту do@gorodperm.ru.

В Перми с 1 февраля стартовал прием заявлений от родителей будущих первоклассников. Ожидается, что в новом учебном году за парты сядут 15, 2 тысячи первоклассников.

Если родители выбирают школу по месту регистрации, то с 1 февраля до 30 июня им необходимо прийти в школу с заявлением и получить расписку о приеме документов. В течение семи дней будет произведено зачисление. Узнать, за какой школой закреплен дом, можно на едином портале пермского образования, а также в районном отделе образования. Прием заявлений на свободные места стартует с 1 июля.

9 февраля состоится единый день открытых дверей. В этот день во всех 116 школах Перми пройдут встречи с учителями, экскурсии по школе, презентации образовательных программ. Дополнительно на базе школ №42, №59 и «Мастерград» будет организована работа секций для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU