«Опасайтесь обморожений». В Пермском крае мороз усилится до -38 градусов

СЕГОДНЯ 13:48 2019-02-04T13:48:03+03:00

В экстремальные морозы людям советуют надолго не выходить из дома

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В Прикамье усиливаются морозы. В МЧС России по Пермскому краю сообщили, что 4-5 февраля местами похолодает до -38 градусов.

Спасатели советуют жителям Прикамья быть осторожными во время морозов.

- Ограничьте длительное пребывание на улице детей, пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями, - советуют в ведомстве. - Одевайтесь теплее, опасайтесь переохлаждения и обморожения. На улице оказывайте помощь престарелым людям.

Также пермяков просят быть внимательными осторожными на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. По возможности водителям советуют отказаться от дальних поездок.

При обогреве жилья в ведомстве просят не перегружать электросеть большим количеством подключаемых электроприборов, не допускать перекала печей.

Напомним, что февраль будет не только самым холодным месяцем этой зимы, но и самым морозным за последние восемь лет. Как сообщили метеорологи, температура будет ниже нормы на 4 - 5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU