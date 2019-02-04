«Опасайтесь обморожений». В Пермском крае мороз усилится до -38 градусов
В Прикамье усиливаются морозы. В МЧС России по Пермскому краю сообщили, что 4-5 февраля местами похолодает до -38 градусов.
Спасатели советуют жителям Прикамья быть осторожными во время морозов.
- Ограничьте длительное пребывание на улице детей, пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями, - советуют в ведомстве. - Одевайтесь теплее, опасайтесь переохлаждения и обморожения. На улице оказывайте помощь престарелым людям.
Также пермяков просят быть внимательными осторожными на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. По возможности водителям советуют отказаться от дальних поездок.
При обогреве жилья в ведомстве просят не перегружать электросеть большим количеством подключаемых электроприборов, не допускать перекала печей.
Напомним, что февраль будет не только самым холодным месяцем этой зимы, но и самым морозным за последние восемь лет. Как сообщили метеорологи, температура будет ниже нормы на 4 - 5 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU