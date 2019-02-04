Глава пермского минздрава проверила больницу, в которой нашли клопов и тараканов

СЕГОДНЯ 12:57 2019-02-04T12:57:46+03:00

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Глава краевого минздрава Оксана Мелехова посетила педиатрическое отделение №2 краевой детской клинической больницы. Пациенты клиники на прошлой неделе опубликовали ролик, где показали клопов и тараканов в палатах и коридорах отделения. Однако глава минздрава нарушений не обнаружила.

Решила сама выехать и проверить: посмотреть на состояние палат, пообщаться с пациентами, проверить документацию, соблюдение санитарных норм, - написала Оксана Мелехова на своей странице в Instagram. - До моего приезда больницу уже проверили сотрудники Роспотребнадзора. Они тоже нарушений не выявили. Я тоже не нашла подтверждения этой информации.

Также Оксана Мелехова вспомнила и про случай в Лысьве, где женщина в больнице в матрасе нашла клопов. Она отметила, что в Лысьву ездил заместитель министра, который выявил ряд замечаний.

- Где-то нужно менять матрасы, где-то мебель, где-то ремонтировать палаты, но насекомых в больнице не найдено, - сообщила Мелехова. - Медучреждения обязаны соблюдать санитарные правила, обрабатывать помещения и любая погрешность в этом направление носит характер административного правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU