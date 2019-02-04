2019-02-04T10:55:06+03:00
Общество

Пермская прокуратура ответит на вопросы о бытовых дебоширах

Прямая телефонная линия пройдет 6 февраля с 11 до 12 часов
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В преддверии рассмотрения законопроекта о бытовых дебоширах прокуратура Пермского края совместно со специалистами министерства социального развития организует проведение горячей телефонной линии.

На вопросы жителей края ответят заместитель прокурора Пермского края Виталий Ильенков, а также заместитель министра социального развития Прикамья Надежда Подьянова.

Жители края смогут узнать, как противодействовать бытовому насилию, узнать о мерах ответственности, а также как защититься от домашних тиранов и куда можно обратиться пострадавшим.

Звонки будут приниматься 6 февраля с 11 до 12 часов Звонки будут приниматься по телефону 8 (342) 217-53-36. Кроме того, свои вопросы также можно присылать заранее на адрес электронной почты smi_press@prokurorperm.ru

Тем временем, полицейские задержали 35-летнего мужчину, который ударил ножом своего приятеля. Потерпевший находится в больнице. ЧП случилось в Пермском районе. 35-летний мужчина распивал спиртные напитки вместе со своим 44-летним приятелем. Когда оба были уже пьяны, возникла ссора. В результате преступник схватил нож и ударил им своего друга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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