«Упал и потерял сознание». В Перми осужден охранник, который ударил магазинного вора

СЕГОДНЯ 10:37 2019-02-04T10:37:37+03:00

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В Перми при попытке пронести продукты был задержан мужчина. На место происшествия был вызван сотрудник группы быстрого реагирования охранного предприятия. Он вывел мужчину на улицу. Около магазина мужчина стал оскорблять сотрудника ГБР. Не сдержавшись, охранник ударил гражданина локтем. Тот упал и ударился головой об асфальт, потерял сознание. Мужчина был госпитализирован.

- В ходе дознания 34-летний сотрудник ГБР полностью признал свою вину, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Тем временем, в Прикамье инспекторы ДПС помогли водителю заглохшего автомобиля. Проезжая мимо припаркованного на обочине автомобиля с включенной аварийкой, они остановились и предложили помощь. В иномарке находились два пассажира. Их полицейские отправили на попутке, а неисправный автомобиль отбуксировали до места ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU