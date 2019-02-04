В Прикамье инспекторы ДПС помогли водителю заглохшего автомобиля

СЕГОДНЯ 10:08 2019-02-04T10:08:23+03:00

Они отправили пассажиров иномарки на попутке, а автомобиль отбуксировали в ремонтную мастерскую

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В Пермском крае на трассе «Болгары-Юго-Камский-Крылово» сломался автомобиль «Опель». Водитель иномарки не смог устранить неполадку. К нему на помощь пришли Альфред Ахметов и Игорь Столбов. Проезжая мимо припаркованного на обочине автомобиля с включенной аварийкой, они остановились и предложили помощь.

В иномарке находились два пассажира. Их полицейские отправили на попутке, а неисправный автомобиль отбуксировали до места ремонта.

- Мужчина поблагодарил лейтенантов полиции за оказанную помощь, и признался, что самостоятельно выйти из затруднительной ситуации у него не получилось бы, - сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Тем временем, в Прикамье маме пришлось вызывать спасателей, чтобы открыть дверь. Семилетний ребенок поздно вечером остался один. Около одиннадцати часов вечером встревоженная женщина позвонила в службу спасения в Кунгуре и попросила о помощи. Она рассказала, что не может попасть в квартиру в доме по ул. Коммуны. В квартире находится ребенок, он на стуки и звонки в дверь не отвечает.

ИСТОЧНИК KP.RU