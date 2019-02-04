«Получил ожог, вынося ребенка из горящего дома». В Пермском районе на пожаре спасли двух маленьких детей
1 февраля около 12 часов дня загорелся одноэтажный дом в селе Фролы Пермского района. Там жили две семьи. До приезда пожарных отцы сумели вынести двухлетнего и трехлетнего малыша на улицу. Дети не пострадали.
- Один из родителей получил ожог рук на площади 5%, был госпитализирован в ожоговое отделение 21 больницы города Перми, - сообщили в пресс-службе МЧС. - Предварительная причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электросети.
В ведомстве также добавили, что в результате пожара сгорел дом и пристрой к нему. На пожар выезжали 9 машин, в тушении принимали участие 30 человек.
Ране мы писали, что в Перми из горящей пятиэтажки спасли двух взрослых и трехлетнего ребенка. Пожар произошел в квартире на четвертом этаже. Одного из взрослых отправили в больницу, он отравился продуктами горения. Ребенок не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU