В Прикамье санитарка психбольницы добилась начисления досрочной пенсии

СЕГОДНЯ 09:27 2019-02-04T09:27:32+03:00

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Жительница Верещагино работала в психиатрическом отделении больницы санитаркой и буфетчицей. Она решила выйти на пенсию досрочно, но получила отказ в Пенсионном фонде. В управлении ПФР по Верещагинскому району ей сказала, что нет документального подтверждения занятости в тяжелых условиях труда в течение 80% рабочего времени. После этого, санитарка обратилась и потребовала включить в страховой стаж период работы в больнице.

В суде женщина представила документы, подтверждающие работу санитаркой в течение полного рабочего дня. Судом также было учтено, что работодатель признал факт работы по непосредственному обслуживанию больных не менее 80% рабочего дня.

Решением Верещагинского районного суда Пермского края исковые требования работницы больницы были удовлетворены. Краевой суд пересмотрел дело в апелляционном порядке и оставил решение суда первой инстанции без изменения, сообщили в краевом суде.

ИСТОЧНИК KP.RU