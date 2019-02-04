Рекордные 43 тысяч кубометров снега вывезли из Перми за выходные
В Перми за выходные на полигоны порядка 43,4 тысячи кубометров снега, с начала зимнего содержания – почти 432 тысячи. С 1 по 3 февраля в городе выпало 17 мм осадков, это примерно 34 см снега, что составляет 60% от месячной нормы февраля.
В выходные снег убирали 380 машин и 340 дворников.
Свои замечания по уборке придомовых территорий пермяки могут направлять в управляющую компании или ТСЖ, если реакции не последовало, то в районную администрацию. А если плохо убирают дороги, то в отдел благоустройства администрации своего района и в МКУ «Благоустройство района».
Кроме того, жители Перми могут сообщить о нарушениях на территории Дзержинского, Ленинского, Свердловского района в сфере благоустройства в городскую административно-техническую инспекцию по телефону: 212-78-01.
Напомним, что сотрудники ГИБДД просят водителей отложить дальние поездки до потепления. Также Госавтоинспекция настоятельно рекомендует перенести организованные перевозки групп детей, ведь уже в начале недели температура в крае резко понизится.
ИСТОЧНИК KP.RU