2019-02-04T07:41:33+03:00
Происшествия

В Перми столкнулись две «Лады», женщина получила травму головы

Виновник аварии уже привлекался к административной ответственности
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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3 февраля вечером в Перми в Мотовилихиснком районе произошло дорожно-транспортное происшествие. «Лада Веста» двигалась по ул. Уинской в направлении ул. Пушкарской. На перекрестке 48-летний водитель «Лады» стал поворачивать налево, не убедившись, что нет других машин. По встречке ехал ВАЗ-111830, произошло столкновение.

- В результате ДТП 25-летняя пассажирка «Весты» получила ушиб головы, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Ей назначено амбулаторное лечение. Выяснилось, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее мы писали, что днем 2 февраля в районе дома № 33 по улице Докучаева произошла авария. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, 36-летняя женщина за рулем «Mitsubishi» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Renault Logan».

ИСТОЧНИК KP.RU

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