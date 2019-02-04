2019-02-04T07:15:55+03:00
Происшествия

«Мальчик крепко спал и ничего не слышал». В Прикамье маме пришлось вызывать спасателей, чтобы открыть дверь

Семилетний ребенок поздно вечером остался один
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Около одиннадцати часов вечером встревоженная женщина позвонила в службу спасения в Кунгуре и попросила о помощи. Она рассказала, что не может попасть в квартиру в доме по ул. Коммуны. В квартире находится ребенок, он на стуки и звонки в дверь не отвечает.

- На место выехала группа оперативного реагирования, - рассказали в Кунгурской городской службе спасения. - Спасатели открыли квартиру, семилетний мальчик в порядке, крепко спал. В медицинской помощи он не нуждается.

Ранее мы писали, в Прикамье иномарка, в которой находились женщина с ребенком, вылетела в кювет. Днем 3 февраля на трассе Пермь-Березники произошла авария. Женщина, находящаяся за рулем иномарки, не справилась с управлением и вылетела в кювет.

- В машине находилась 6-летняя девочка, она была пристегнута и в детском кресле, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - В аварии никто не пострадал. До приезда полиции очевидцы помогли поставить автомобиль на трассу - он не получил никаких повреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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