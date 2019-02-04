2019-02-04T06:44:14+03:00
Общество

МЧС предупредило о похолодании в Пермском крае до -34 градусов

Спасатели просят оказывать помощь на улице детям и пожилым людям
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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По данным пермского гидрометцентра, 4 февраля в Пермском крае ожидаются морозы. При прояснениях температура воздуха может опуститься до -34 градусов. Об этом сообщает региональное МЧС.

- Ограничьте длительное пребывание на улице детей, пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями, - советуют спасатели. - Одевайтесь теплее, опасайтесь переохлаждения и обморожения. На улице оказывайте помощь престарелым людям.

Также жителей края просят не перегружать электросеть большим количеством подключаемых электроприборов, не допускать перекала печей. При обогреве жилья рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности,

Водителей просят по возможности отказаться от дальних поездок.

Тем временем, февраль может стать самым холодным с 2011 года. Среднемесячная температура ожидается в пределах -17 градусов. Самыми холодными будут первые 10 дней февраля, сообщили синоптики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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