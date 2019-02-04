2019-02-04T06:35:17+03:00
Спорт

Пермская пара занимает второе место после короткой программы на домашнем первенстве России

Победителями в одиночных разрядах стали подопечные Этери Тутберидзе Даниил Самсонов и Александра Трусова
Константин КЯКИНЕН
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фото: Instagram Этери Тутберидзефото: Instagram Этери Тутберидзе
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В Перми проходит первенство России по фигурному катанию среди юниоров. В спортивных парах после короткой программы хозяева льда Аполлинария Панфилова - Дмитрий Рылов занимают второе место. После первого вида программы наши фигуристы уступают только победителям чемпионата мира среди юниоров и юниорского финала Гран-при в Ванкувере Анастасии Мишиной - Александру Галлямову из Петербурга. На третьем месте расположились серебряные призеры юниорского чемпионата мира и финала в Ванкувере Полина Костюкович - Дмитрий Ялин.

Первенство России среди юниоров в Перми выиграл 13-летний Даниил Самсонов. Ученик группы Этери Тутберидзе практически чисто прокатал произвольную программу и на 13 баллов он опередил серебряного призера чемпионата России Петра Гуменника и на 20 баллов бронзового призера соревнований опытного Романа Савосина. Чемпион мира среди юниоров Алексей Ерохов занял только 4-е место.

У девушек выиграла чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. Она опередила призера юниорского чемпионата мира Алену Косторную и победительницу взрослого чемпионата страны Анну Щербакову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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