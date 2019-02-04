2019-02-04T06:21:29+03:00
Спорт

«Запрыгнул на подиум». Пермяк Евгений Климов стал призером этапа Кубка мира

Наш «летающий лыжник» уступил только трехкратному олимпийскому чемпиону Камилу Стоху из Польши
Константин КЯКИНЕН
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Отличный подарок к своему 25-летию сделал пермский «летающий лыжник» Евгений Климов. На этапе Кубка мира на полетном трамплине в немецком Оберстдорфе он занял второе место, уступив только поляку Камилю Стоку - трехкратному олимпийскому чемпиону. Третьим стал также польский спортсмен Давид Кубацки, сообщает сайт краевого министерства спорта.

Евгению Климову удались две отличные попытки. Он улетел на 220.5 и 223.5 метра.

Следующие этапы Кубка мира пройдут в финском Лахти.

Тем временем, российские болельщики смогут увидеть выступления летающих лыжников и лыжниц на финальных этапах Континентального Кубка и Кубка мира в Чайковском 23-24 марта. Здесь, впервые в России, будет вручен Большой хрустальный глобус, главная награда в лыжных видах спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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