«Запрыгнул на подиум». Пермяк Евгений Климов стал призером этапа Кубка мира
Отличный подарок к своему 25-летию сделал пермский «летающий лыжник» Евгений Климов. На этапе Кубка мира на полетном трамплине в немецком Оберстдорфе он занял второе место, уступив только поляку Камилю Стоку - трехкратному олимпийскому чемпиону. Третьим стал также польский спортсмен Давид Кубацки, сообщает сайт краевого министерства спорта.
Евгению Климову удались две отличные попытки. Он улетел на 220.5 и 223.5 метра.
Следующие этапы Кубка мира пройдут в финском Лахти.
Тем временем, российские болельщики смогут увидеть выступления летающих лыжников и лыжниц на финальных этапах Континентального Кубка и Кубка мира в Чайковском 23-24 марта. Здесь, впервые в России, будет вручен Большой хрустальный глобус, главная награда в лыжных видах спорта.
ИСТОЧНИК KP.RU