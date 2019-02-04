«Опрокинулся на скользкой дороге». В Пермском крае дорогу перегородил лесовоз

СЕГОДНЯ 06:08 2019-02-04T06:08:29+03:00

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3 февраля вечером очевидцы опубликовали фотографии груженого лесовоза, который опрокинулся на дороге и перекрыл трассу в обе стороны. Авария произошла в Нытвенском районе на повороте на Черемушки возле поселка Уральский.

По словам очевидцев ДТП, причиной аварии могла стать нечищеная дорога. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

Тем временем, в Прикамье иномарка, в которой находились женщина с ребенком, вылетела в кювет. К счастью, никто не пострадал. Днем 3 февраля на трассе Пермь-Березники произошла авария. Женщина, находящаяся за рулем иномарки, не справилась с управлением и вылетела в кювет.

- В машине находилась 6-летняя девочка, она была пристегнута и в детском кресле, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - В аварии никто не пострадал. До приезда полиции очевидцы помогли поставить автомобиль на трассу - он не получил никаких повреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU