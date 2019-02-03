Жителей Перми просят отложить дальние поездки из-за погодных условий

3 Февр. 17:07 2019-02-03T17:08:58+03:00

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Сотрудники ГИБДД просят водителей отложить дальние поездки до потепления. Также Госавтоинспекция настоятельно рекомендует перенести организованные перевозки групп детей, ведь уже в начале недели температура в крае резко понизится.

- Если возможности отказаться от дальней поездки нет, то следует проверить исправность машины, запастись теплыми вещами и зарядить телефон, - сообщили в пресс-службе. – Также автоинспекторы просят проявлять особую осторожность при движении по загородным автодорогам: учитывать дорожные и метеоусловия, воздерживаться от рискованных маневров, связанных с выездом на «встречку», а также обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства.

Отметим, что сотрудники ГИБДД патрулируют трассы Пермского края. Если вы попали в непредвиденную или чрезвычайную ситуацию на дороге, звоните по телефонам 112, 020, (8342) 282-18-21 (дежурная часть). Берегите себя!

ИСТОЧНИК KP.RU