В Прикамье иномарка, в которой находились женщина с ребенком, вылетела в кювет

СЕГОДНЯ 15:15 2019-02-03T15:21:42+03:00

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Днем 3 февраля на трассе Пермь-Березники произошла авария. Женщина, находящаяся за рулем иномарки, не справилась с управлением и вылетела в кювет.

- В машине находилась 6-летняя девочка, она была пристегнута и в детском кресле, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - В аварии никто не пострадал. До приезда полиции очевидцы помогли поставить автомобиль на трассу - он не получил никаких повреждений.

Ранее мы рассказывали о том, что 26 января четверо молодых людей ехали в автомобиле ВАЗ по трассе из Березников в Пермь. Легковушка столкнулась с идущей впереди «Газелью». От сильного удара «Ладу» отбросило на встречную полосу, где она столкнулась еще с одной «Газелью». Водитель отечественной легковушки скрылся с места ДТП, бросив троих раненых пассажиров. Позже он пришел в отделение полиции и дал показания. Проверка продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU