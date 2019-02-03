«Бабушка плакала и просила привезти ей борща». В Березниках волонтеры помогают одинокой пенсионерке, которая живет в квартире без канализации и воды

СЕГОДНЯ 13:51 2019-02-03T13:51:07+03:00

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- Это, конечно, словами не описать, надо видеть, - говорит волонтер Анастасия Коновалова.

Несколько месяцев назад она с друзьями создала «ВКонтакте» сообщество «Добро рядом». Цель группы волонтеров – помогать нуждающимся своими силами. То розетку одинокой матери починят, то продукты купят для многодетной семьи.

- Недавно к нам обратился один из жителей Березников и сообщил, что его соседка живет в ужасных условиях, - говорит Анастасия. – Наши волонтеры выехали по адресу. Дом, в котором живет бабушка, неблагополучный, старый. Сама 74-летняя Зоя Александровна, по ее словам, живет в этой ужасной комнате несколько месяцев. Так сложились обстоятельства. У нее нет ни воды, ни еды, канализация не работает. В туалет она ходит в ведро. Из-за большой влажности все стены в черной плесени, пол вздулся. Узнав, что мы волонтеры, Зоя Александровна расплакалась и попросила привезти ей борща. У нее из продуктов был только чай и старый горох.

Пенсионерка, по словам волонтеров, плохо передвигается, но еду на старенькой плитке готовить может. Но мало того, что у нее нет воды, так еще недавно Зою Александровну обокрали, забрав всю пенсию. Продуктов купить она не может.

- Мы сообщили об этом в полицию, - говорит Анастасия. – В будни пойдем в различные ведомства – минсоцразвития, УК, администрацию. Также пытаемся найти родственников Зои Александровны. На первое время продуктов бабушке мы купили – творог, кефир, сыр, пельмени и т.д. Еще она просила масла, потому что «очень хочется намазать масло на хлеб и съесть». Пока ничего не решится, будем ей помогать. Уже много человек откликнулись на просьбу о помощи – кто-то посоветовал хорошего сантехника, другие вызвались продукты купить.

ИСТОЧНИК KP.RU