В МВД уточнили обстоятельства аварии в Перми, в которой пострадали двое детей

СЕГОДНЯ 11:29 2019-02-03T11:29:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем 2 февраля в районе дома № 33 по улице Докучаева произошла авария. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, 36-летняя женщина за рулем «Mitsubishi» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Renault Logan».

- В результате аварии пострадали четыре человека: пассажирка из «Renault» и три человека из автомобиля предполагаемой виновницы ДТП, - уточнили в ведомстве. – Среди пострадавших - 3-летняя и 6-летняя девочки. Сейчас в больнице остается пассажирка из «Renault». Остальных пострадавших осмотрели врачи, им назначено амбулаторное лечение.

Отметим, что ранее была информация о том, что в этой аварии пострадали семь человек. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

- Мы призываем вас быть аккуратными и сосредоточенными при управлении автомобилем вне зависимости от погодных условий, - напомнили в пресс-службе «скорой помощи». - Пожалуйста, не отвлекайтесь во время вождения, не забывайте пристегиваться ремнями безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU