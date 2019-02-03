2019-02-03T10:45:11+03:00
Общество

Последний пост Децла в соцсетях появился по пути из Перми в Ижевск

За два дня до смерти Кирилл Толмацкий дал концерт в Перми
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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3 февраля скончался рэпер Децл. Автору таких хитов как «Вечеринка» и «Слезы» было всего 35 лет.

1 февраля Кирилл Толмацкий дал концерт в Перми. Позже он направился на мероприятие в Ижевск. Буквально за несколько часов до смерти Децл опубликовал последний пост в Twitter с подписью: «Пермь - Ижевск. Живописные пейзажи России...». На фотографии, которая прикреплена к посту, заснеженные кусты вдоль трассы.

О смерти Кирилла Толмацкого сообщил в соцсетях его отец Александр.

«Кирилла больше нет», - написал он в facebook.

Позже концертный директор Децла Павел Беленец написал в соцсетях, что у Децла произошла остановка сердца. У Кирилла Толмацкого остались жена и сын-подросток. Соболезнования в связи со смертью артиста уже выразили Сергей Шнуров и рэпер Баста.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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