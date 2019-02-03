В Перми вышел в прокат документальный фильм о ПГНИУ

СЕГОДНЯ 07:58 2019-02-03T08:07:26+03:00

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В пермском киноцентре «Премьер» можно посмотреть фильм Бориса Караджева «По направлению в будущее». Документальный фильм рассказывает о Пермском университете, о его настоящем, прошлом и будущем.

«В основе фильма - воспоминания и размышления выпускников разных лет о своей нестареющей alma mater», сказано в описании фильма.

Ближайший показ состоится 3 февраля в 16-00. Полное расписание есть на сайте «Премьера».

Ранее мы рассказывали о том, что пермский фильм «Медведи Камчатки. Начало жизни» был признан лучшим документальным фильмом на кинопремии «Золотой Орел». Фильм рассказывает о детстве и взрослении камчатских медвежат в дикой природе. Больше полугода съемочная группа наблюдала за хищниками в их естественных условиях. Фильм был показан на различных фестивалях и получил сразу несколько наград.

ИСТОЧНИК KP.RU