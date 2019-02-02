2019-02-02T20:45:27+03:00
Происшествия

В ДТП в Перми пострадали семь человек

На одной из улиц столкнулись две легковушки
Вероника РАНГУЛОВА
Поделиться:
Из-за снегопада в Перми происходит много ДТПИз-за снегопада в Перми происходит много ДТПФото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Авария случилась в субботу, 2 февраля, около 14 часов дня в Дзержинском районе Перми. Как сообщили в "скорой", столкнулись два легковых автомобиля.

На место происшествия выехали наряды ГИБДД и четыре бригады Скорой помощи.

В ДТП пострадали семь человек, в том числе - двое детей. Пятеро были госпитализированы в ближайшие больницы. Состояние пострадавших - удовлетворительное, травмы без тяжелых последствий - сотрясение мозга, ушибы и прочее. Два человека от госпитализации отказались.

- Мы призываем вас быть аккуратными и сосредоточенными при управлении автомобилем вне зависимости от погодных условий, - напоминают в "скорой" . - Пожалуйста, не отвлекайтесь во время вождения, и, конечно же, не забывайте пристегиваться ремнями безопасности и использовать детские кресла.

Еще одна авария произошла примерно в это же время на Восточном обходе Перми, где столкнулись три автомобиля. Пострадали четыре человека, троих увезли в городскую клиническую больницу № 4 с сочетанными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье пьяный школьник избил полицейского
В Пермском крае дом для детей-сирот построили с дефектами
Полицейские задержали 35-летнего мужчину, который ударил ножом своего приятеля
Ночью в Перми сгорели автобусы в автопарке
На набережной Камы появится «Золотая маска»
В Прикамье пройдут гонки на лопатах
«Абсолютно голый разгуливал по улице». В Перми нудиста поймали и поместили в клинику
С февраля пермяки смогут приобрести продукцию ПЗСП в кредит
В Перми судебные приставы опечатали фитнес-центр
В Перми машина «Яндекс,Такси» без опознавательных знаков сбила на площади Дружбы двух девушек
В Перми эксперты изучают фундамент дома на Революции
В Перми иномарка сбила двух девушек
Пермяка проводили до банкомата, а затем ударили по голове и ограбили
В Прикамье насмерть сбили двух пешеходов
В Перми на уборку снега вышло рекордное количество машин
«Угрожали секатором». В Перми грабители зашли в квартиру и похитили сотовые телефоны
«Отказался от медосвидетельствования». В Пермь иномарка выехала на встречку и столкнулась с автобусом
Из-за снегопада в Перми семибалльные пробки
В Прикамье посадили мэра города
В Перми машина такси врезалась в остановку
В Перми спасли рыбака с оторвавшейся льдины
В Перми 1 февраля не будут штрафовать за неоплаченную парковку