В ДТП в Перми пострадали семь человек

2 Февр. 20:45 2019-02-02T20:45:27+03:00

На одной из улиц столкнулись две легковушки

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Авария случилась в субботу, 2 февраля, около 14 часов дня в Дзержинском районе Перми. Как сообщили в "скорой", столкнулись два легковых автомобиля.

На место происшествия выехали наряды ГИБДД и четыре бригады Скорой помощи.

В ДТП пострадали семь человек, в том числе - двое детей. Пятеро были госпитализированы в ближайшие больницы. Состояние пострадавших - удовлетворительное, травмы без тяжелых последствий - сотрясение мозга, ушибы и прочее. Два человека от госпитализации отказались.

- Мы призываем вас быть аккуратными и сосредоточенными при управлении автомобилем вне зависимости от погодных условий, - напоминают в "скорой" . - Пожалуйста, не отвлекайтесь во время вождения, и, конечно же, не забывайте пристегиваться ремнями безопасности и использовать детские кресла.

Еще одна авария произошла примерно в это же время на Восточном обходе Перми, где столкнулись три автомобиля. Пострадали четыре человека, троих увезли в городскую клиническую больницу № 4 с сочетанными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU