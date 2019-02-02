2019-02-02T12:48:24+03:00
Происшествия

В Прикамье пьяный школьник избил полицейского

16-летнего подростка будут судить за применение насилия в отношении представителя власти
Вероника РАНГУЛОВА
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Подростка будут судить за применение насилия в отношении полицейскогоПодростка будут судить за применение насилия в отношении полицейскогоФото: архив "КП"
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Инцидент случился в середине января в ЗАТО Звездный, это в Пермском районе. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю, 13 января в местный отдел полиции поступило сообщение о том, что в общественном месте был замечен подросток в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские приехали на вызов, но оказалось, что подросток уже ушел домой. Наряд прибыл в квартиру, где живет малолетний нарушитель. В ответ на предложение полицейских пройти медицинское освидетельствование, парень ударил одного из оперативников рукой по лицу.

Пермским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Пермскому краю в отношении несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

- Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательств, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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