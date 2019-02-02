В Пермском крае дом для детей-сирот построили с дефектами
Жилой многоквартирный дом, который в Пермском крае построили для детей - сирот, оказался непригодным для проживания - в нем обнаружены дефекты и признаки аварийности отдельных конструктивных элементов.
Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по двум статьям - "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" и "Превышение должностных полномочий".
- В сентябре и декабре 2014 года, а также в январе 2016 года администрация Нытвенского городского поселения выдала поочередные разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: г. Нытва, проспект Ленина, 48, - сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю.
В новые квартиры заселились сироты - выпускники детских домов. Однако выяснилось, что дом оказался аварийным и непригодным для проживания.
Уже допрошены проектировщики, подрядчики, жильцы, должностные лица, выдававшие разрешения на строительство дома и ввод в эксплуатацию и участвовавшие в приемке объекта специалисты министерства строительства Пермского края. Изъята вся проектная и рабочая документация, касающаяся строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирного дома.
- Следствие инициировало проведение необходимых работ по минимизации и устранению дефектов, создающих угрозу проживания в доме, - пояснили в ведомстве. - Проводится судебная строительно-техническая экспертиза.
ИСТОЧНИК KP.RU