2019-02-02T11:03:25+03:00
Происшествия

В Пермском крае дом для детей-сирот построили с дефектами

Следственный комитет возбудил уголовное дело и проводит строительно-техническую экспертизу
Вероника РАНГУЛОВА
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Когда закончится следствие, дело передадут в судКогда закончится следствие, дело передадут в судФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жилой многоквартирный дом, который в Пермском крае построили для детей - сирот, оказался непригодным для проживания - в нем обнаружены дефекты и признаки аварийности отдельных конструктивных элементов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по двум статьям - "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" и "Превышение должностных полномочий".

- В сентябре и декабре 2014 года, а также в январе 2016 года администрация Нытвенского городского поселения выдала поочередные разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: г. Нытва, проспект Ленина, 48, - сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю.

В новые квартиры заселились сироты - выпускники детских домов. Однако выяснилось, что дом оказался аварийным и непригодным для проживания.

Уже допрошены проектировщики, подрядчики, жильцы, должностные лица, выдававшие разрешения на строительство дома и ввод в эксплуатацию и участвовавшие в приемке объекта специалисты министерства строительства Пермского края. Изъята вся проектная и рабочая документация, касающаяся строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирного дома.

- Следствие инициировало проведение необходимых работ по минимизации и устранению дефектов, создающих угрозу проживания в доме, - пояснили в ведомстве. - Проводится судебная строительно-техническая экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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