2019-02-02T09:51:30+03:00
Происшествия

Полицейские задержали 35-летнего мужчину, который ударил ножом своего приятеля

Потерпевший находится в больнице
Вероника РАНГУЛОВА
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В отношении пермяка, который ударил ножом своего друга, возбуждено уголовное делоВ отношении пермяка, который ударил ножом своего друга, возбуждено уголовное делоФото: архив "КП"
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ЧП случилось в Пермском районе. 35-летний мужчина распивал спиртные напитки вместе со своим 44-летним приятелем. Когда оба были уже пьяны, возникла ссора. В результате преступник схватил нож и ударил им своего друга.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, потерпевшего увезли на "скорой" в больницу, он госпитализирован. Преступника задержали и доставили в дежурную часть. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

А на днях двух пермяков осудили за разбойное нападение. К ним обратился мужчина и попросил показать, где находится ближайший банкомат.

Преступники подождали, пока пермяк снимет деньги, а потом ограбили. Забрали 4,5 тысячи рублей и сотовый телефон.

Одному из грабителей суд назначил наказание в виде 4,5 лет лишения свободы со штрафом 50 тысяч рублей, второму – 3,5 года лишения свободы условно со штрафом 40 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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