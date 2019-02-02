2019-02-02T09:10:15+03:00
Происшествия

Ночью в Перми сгорели автобусы в автопарке

Два человека эвакуировались из здания до приезда пожарных, их осмотрели медики
Вероника РАНГУЛОВА
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На пожаре никто не погибНа пожаре никто не погибФото: архив "КП"
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Пожар случился примерно в 23.30 1 февраля в Кировском районе Перми. Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, оперативному дежурному поступил сигнал о возгорании по адресу: улица Автозаводская, 5.

В этом здании располагается стоянка автобусов. Когда приехали пожарные, горело уже несколько автобусов.

Пожарные боролись с огнем почти целый час. К счастью, жертв удалось избежать, на пожаре никто не погиб. Эвакуация не потребовалась.

- До прибытия пожарных два человека эвакуировались самостоятельно, - рассказали в МЧС. - Сейчас их осматривают врачи. К тушению пожара привлекались от МЧС 27 человек и 13 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.

- Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте правила пожарной безопасности, - напоминают спасатели. - В случае возникновения пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону «01» или «112», с сотового телефона звонить «101» (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию).

ИСТОЧНИК KP.RU

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