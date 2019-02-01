На набережной Камы появится «Золотая маска»

СЕГОДНЯ 18:31 2019-02-01T18:31:11+03:00

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В эти выходные на набережной Камы завершится показ видеошоу «Театр фестивальный». Следующая экспозиция будет называться «Золотая Маска». Ее показы стартуют 8 февраля и будут проходить у лестничного спуска на Соборной площади до 17 февраля по пятницам, субботам и воскресеньям в 19.00, 20.00 и 21.00.

Напомним, старт проекту «Зима на набережной» был дан 30 декабря. С этого дня набережная Камы превратилась в масштабную театральную площадку под открытым небом.

В ходе демонстрации первой экспозиции «Театр новогодний» под музыку из балета «Щелкунчик» посетители вспоминали историю Пермского театра оперы и балеты им. Чайковского, слышали рассказы о современных рождественских постановках, видели фотографии и отрывки из известного спектакля. Ее посетили 55 тысяч человек.

Заканчивающаяся экспозиция «Театр фестивальный» рассказывает зрителям об удивительных встречах актеров из разных городов России и мира на сценах пермских театров, о фестивалях, прославивших наш город далеко за пределами Пермского края.

ИСТОЧНИК KP.RU