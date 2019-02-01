В Прикамье пройдут гонки на лопатах

СЕГОДНЯ 17:42 2019-02-01T17:42:17+03:00

Гонки на лопатах пройдут уже в третий раз

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В третий раз на горнолыжном курорте Губаха пройдут гонки на лопатах. Во время чемпионата спортсмены спускаются с вершины на лопатах, предназначенных для уборки снега. Каждый «горно-лопатник» имеет лишь одну попытку, которую он должен использовать, чтобы показать лучшее время спуска. Самые опытные участники порой съезжают со склонов со скоростью до 30 км/час.

- Первые соревнования по спуску на лопатах проводились по всему миру еще в семидесятых, - рассказали в ГК «Губаха». - В те далекие годы работники, обслуживающие подъемники горнолыжных центров, возвращаясь домой, устраивали себе такие забавы. Это развлечение быстро начало набирать популярность и в конечном итоге трансформировалось в полноценный веселый ежегодный праздник.

В Губахе чемпионат по спуску на лопатах состоится в субботу, 9 февраля. Соревнования проводятся в двух категориях: среди женщин и мужчин. Лопаты выдаются организаторами при старте.

ИСТОЧНИК KP.RU