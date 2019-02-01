2019-02-01T15:21:36+03:00
Общество

«Абсолютно голый разгуливал по улице». В Перми нудиста поймали и поместили в клинику

Он сбежал из наркологического диспансера
Константин КЯКИНЕН
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фото: соцсетифото: соцсети
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Сегодня днем пермяков напугал абсолютно голый мужчина, который разгуливал по ул. Танкистов в Индустриальном районе. Жители города поместили фотографию нудиста в соцсетях.

В пресс-службе краевой полиции информацию подтвердили информацию.

- Около 12 часов голый мужчина был задержан и помещен в медицинское учреждение, - сообщили в полиции.

Как нам стало известно, мужчина сбежал из наркологического диспансера (ул. Чайковского, 35а). После того, как его поймали, мужчину отправили в токсикологию больницы №9.

Ранее мы писали, что пермяк получил срок за продажу грибов, содержащих наркотические вещества. В октябре прошлого года он продал 6 грамм запрещенных грибов, содержащие «псилоцин». Это вещество включено в Перечень растений, содержащих наркотические вещества или психотропные вещества либо их прекурсоры, подлежащих контролю в Российской Федерации. В суде было доказано, что пермяк знал о том, что продажа таких грибов карается по закону. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на один год и восемь месяцев. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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