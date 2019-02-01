2019-02-01T14:36:21+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

С февраля пермяки смогут приобрести продукцию ПЗСП в кредит

Не откладывай стройку - бери блоки в кредит
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С 1 февраля продукцию предприятия: блоки, перемычки, плиты перекрытия и другую продукцию можно приобрести в кредит. Торговый дом ПЗСП заключил договор с Тинькофф Банком.

Оформить кредит можно в момент покупки у менеджера отдела продаж ПЗСП. Условия кредитования определяются индивидуально: каждый клиент сможет выбрать удобный именно для него срок. Оформление документов и решение по кредиту займет всего несколько минут.

Напомним, газоблоки от ПЗСП имеют сертификат качества Госстандарта России, гигиенический сертификат, подтверждающий экологическую чистоту продукции. Технические характеристики ячеистого бетона подтверждены соответствующими испытаниями, регулярно проводимыми лабораторией предприятия.

Кстати, продолжается акция от ПЗСП «Зимнее хранение». Благодаря услуге отложенной поставки покупатели получат нужную продукцию точно к началу строительного сезона.

Подробнее о предложениях и ценах на продукцию предприятия можно узнать в отделе продаж ПЗСП по телефону 8 (800) 300-79-77 и на сайте http://pzsp.ru/.

ИСТОЧНИК KP.RU

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