В Перми судебные приставы опечатали фитнес-центр

СЕГОДНЯ 14:36 2019-02-01T14:36:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми тренажерный зал «Metro-Fitness», находящийся в жилом доме по ул. Мира, не отвечает нормам пожарной безопасности. К такому выводу пришли сотрудники Инспекции Госстройнадзора Пермского края, которые провели проверку помещений центра. По проекту в этом здании должны располагаться офисы, они не приспособлены под спортивный зал. Кроме того, ширина лестничных маршей не соответствует пожарным нормам. И ко всему прочему у собственников фитнес-центра не было разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми.

ООО «Кама-Фитнесс», которому принадлежит тренажерный зал, в январе прошлого года был оштрафован за нарушения. Но за год должник не предпринял никаких мер для устранения нарушений, сообщили в службе судебных приставов.

Поэтому суд вынес решение о приостановлении эксплуатации помещений, используемых под тренажерный зал. Судебные приставы опечатали фитнес-центра. Его деятельность приостановлена до устранения нарушений пожарной безопасности и градостроительного законодательства. Судебные приставы будут регулярно проводить проверки сохранности пломб.

ИСТОЧНИК KP.RU