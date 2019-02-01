В Перми машина «Яндекс,Такси» без опознавательных знаков сбила на площади Дружбы двух девушек

СЕГОДНЯ 14:16 2019-02-01T14:16:17+03:00

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Очередная авария с участием «Яндекс.Такси» произошла сегодня, 1 февраля, в Мотовилихинском районе около 8.30 утра. Две девушки переходили улицу Крупскую в районе площади Дружбы по пешеходному переходу. Водитель Hyundai Solaris вовремя не затормозил перед «зеброй» и сбил пешеходов.

Как рассказали в пресс-службе городского управления ГИБДД, за рулем иномарки был 23-летний водитель «Яндекс.Такси».

- Машина была без опознавательных знаков, - сообщили в ведомстве. - Установлено, что на момент аварии водитель был трезв.

Девушки с серьезными травмами доставлены в больницу. По факту ДТП продолжается проводиться проверка.

Ранее мы писали, что в Перми машина такси врезалась в остановку.. Посреди белого дня автомобиль «Яндекс.Такси» врезался в автобусную остановку «Ул. Чайковская» в Индустриальном районе Перми.По предварительной информации, водитель наехал на бордюрный камень и машину занесло. В краевой полиции сказали, что за рулем «Volkswagen Polo» был 35-летний мужчина. В момент совершения аварии он был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU