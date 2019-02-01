В Перми эксперты изучают фундамент дома на Революции

СЕГОДНЯ 13:53 2019-02-01T13:53:58+03:00

Допуск жителей высотки в квартиры по-прежнему осуществляется только в присутствии спасателей

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В Перми для проведения инструментального обследования дома по ул. Революции3/1 и геологических изысканий привлечены эксперты политеха и ОАО «ВерхнекамТИСИз».

31 января администрация Свердловского района согласовала проведение земляных работ со всеми ресурсоснабжающими и сетевыми организациями. И 1 февраля эксперты приступили к подготовительным работам по обследованию объекта. Они исследуют фундамент дома.

Также для обследования конструктивных элементов дома были приглашены специалисты кафедры «Строительное производство и геотехника» Пермского национального исследовательского политехнического университета. Бригада экспертов приступила к работе 29 января.

Кроме того, подрядчики совместно со специалистами службы спасения готовятся к проведению работ по демонтажу не упавших подвешенных плит покрытий на 15 этаже. Также в восьми квартирах 13 и 14 этажей под технологическим помещением будут установлены разгружающие конструкции.

В пресс-службе администрации города отметили, что системы отопления и электроснабжения дома работают в штатном режиме. Разводка системы отопления в технологическом помещении 15 этажа утеплена. Системы холодного и горячего водоснабжения отключены, как и лифты.

Напомним, что допуск жителей в квартиры осуществляется в сопровождении сотрудников охранного предприятия по графику: с 30 января по 3 февраля с 10:00 до 15:00 и с 18:00 до 21:00 ежедневно. Для жителей продолжает работать горячая линия по телефону 244-46-00.

ИСТОЧНИК KP.RU