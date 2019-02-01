В Перми иномарка сбила двух девушек

СЕГОДНЯ 13:39 2019-02-01T13:39:40+03:00

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Несмотря на многочисленные сообщения о снегопаде, количество ДТП в Перми растет. Очередная авария с участием пешеходов произошла 1 февраля утром в Мотовилихинском районе. На ул. Крупской около 8.25 23-летний водитель автомобиля в районе дома №39 сбил двух 24-летних девушек.

Как рассказали в пресс-службе городского управления ГИБДД, девушки шли по регулируемому пешеходному пешеходу и иномарка их не пропустила. В результате пешеходы получили серьезные травмы. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы писали, что за сутки произошло 66 аварий. 31 февраля насмерть сбили двух пешеходов. В Перми 27-летний водитель «Киа Пиканто» на ул. Фоминской в Дзержинском районе Перми в 8.15 сбил 28-летнего пешехода. Молодой человек переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП он погиб. По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU