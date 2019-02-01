Пермяка проводили до банкомата, а затем ударили по голове и ограбили

СЕГОДНЯ 13:06 2019-02-01T13:06:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Двух пермяков осудили за разбойное нападение. Ночью к ним обратился мужчина, который вышел из ночного клуба. Выйдя из ночного клуба. Он спросил у них, где находится ближайший банкомат. Они откликнулись на его просьбу и проводили до терминала.

Мужчина зашел в банкомат, а прохожие стали дожидаться его на улице. Когда мужчина вышел, один из грабителей окликнул его и нанес удар по голове. Когда он упал, у него вывернули карманы. забрали 4,5 тысячи рублей и сотовый телефон за две тысячи.

Полицейские установили личности нападавших и задержали их. В ходе предварительного расследования выяснено, что один из виновных ранее неоднократно судим.

Одному из грабителей суд назначил наказание в виде 4,5 лет лишения свободы со штрафом 50 тысяч рублей, второму – 3,5 года лишения свободы условно со штрафом 40 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU