В Прикамье насмерть сбили двух пешеходов

СЕГОДНЯ 10:14 2019-02-01T10:14:21+03:00

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Пермская Госавтоинспекция призывает быть предельно внимательными на дороге в снегопад. За прошедшие сутки произошло 66 аварий, в которых два человека погибли.

В Перми 27-летний водитель «Киа Пиканто» на ул. Фоминской в Дзержинском районе Перми в 8.15 сбил 28-летнего пешехода. Молодой человек переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП он погиб. По факту ДТП проводится проверка.

Еще одно смертельное ДТП произошло в Юрлинском районе в 16 часов на автодороге Кудымкар-Гайны. 53-летний водитель «Газели» сбил 66-летнюю женщину. Пенсионерка также переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм женщина скончалась. По факту ДТП также проводится проверка.

В ГИБДД обращают внимание автомобилистов на неблагоприятный метеорологический прогноз, а также рекомендует пешеходам переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, убедившись, что их пропускают. Кроме того, необходимо носить световозвращающие элементы на одежде, чтобы быть более заметными для водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU