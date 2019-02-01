2019-02-01T10:14:21+03:00
Происшествия

В Прикамье насмерть сбили двух пешеходов

Всего за сутки произошло 66 аварий
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Пермская Госавтоинспекция призывает быть предельно внимательными на дороге в снегопад. За прошедшие сутки произошло 66 аварий, в которых два человека погибли.

В Перми 27-летний водитель «Киа Пиканто» на ул. Фоминской в Дзержинском районе Перми в 8.15 сбил 28-летнего пешехода. Молодой человек переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП он погиб. По факту ДТП проводится проверка.

Еще одно смертельное ДТП произошло в Юрлинском районе в 16 часов на автодороге Кудымкар-Гайны. 53-летний водитель «Газели» сбил 66-летнюю женщину. Пенсионерка также переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм женщина скончалась. По факту ДТП также проводится проверка.

В ГИБДД обращают внимание автомобилистов на неблагоприятный метеорологический прогноз, а также рекомендует пешеходам переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, убедившись, что их пропускают. Кроме того, необходимо носить световозвращающие элементы на одежде, чтобы быть более заметными для водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24