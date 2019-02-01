В Перми на уборку снега вышло рекордное количество машин

СЕГОДНЯ 09:40 2019-02-01T09:40:35+03:00

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Администрация Перми подвела итоги ночного снегопада в городе. В ночь на 1 февраля выпало 7 мм осадков, что соответствует 20 см свежевыпавшего снега. На уборку снега вышли 280 снегоуборочных машин. Это рекорд для Перми.

В прошедшую ночь с улиц города вывезено около 3 тысяч снега, с начала зимнего содержания вывезено более 388,5 тысяч кубометров снега. Массовая вывозка собранного снега будет убрана после окончания снегопада.

При уборке придомовых территории управляющие организации задействовали порядка 140 машин и более дворников. В настоящее время проверки придомовых территорий районных администраций и департамента ЖКХ скоординированы с ИГЖН Пермского края.

- Сейчас подрядчики должны обеспечить своевременную обработку дорог противогололедными материалами с последующим прометанием, чистить пешеходные дорожки и заездные карманы.

В Свердловском районе особое внимание будет уделено уборке улицы Героев Хасана, и Комсомольского проспекта, в Индустриальном– на шоссе Космонавтов, улицу Мира и Карпинского, в Ленинском– на подъемах и спусках улиц 25 Октября, Максима Горького, Островского.

Водителям рекомендуют не выезжать без необходимости в центр города и не парковать машины вдоль обочин, так как это мешает работе снегоуборочной техники. Также рекомендуется не оставлять на ночь автомобили на парковках.

В усиленном режиме подрядчики будут работать до конца следующей недели. Следующий подобный снегопад ожидается в ночь с 5 на 6 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU