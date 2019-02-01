«Угрожали секатором». В Перми грабители зашли в квартиру и похитили сотовые телефоны

СЕГОДНЯ 09:09 2019-02-01T09:09:28+03:00

Сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали двух мужчин

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Разбойное нападение произошло в Кировском районе Перми. В квартиру дома по ул. Богдана хмельницкого ворвались двое мужчин с секатором и потребовали сотовые телефоны. хозяин квартиры и его гостья отдали мобильники преступникам. Попасть в квартиру грабителям не составило труда. Там отсутствовала входная дверь.

Потерпевшие обратились в полиции. По горячим следам сотрудникам патрульно-постовой службы удалось разыскать грабителей в доме неподалеку. Похищенные телефоны и орудие преступления были изъяты.

- По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, - сообщили в краевой полиции. - Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. Следственные мероприятия продолжаются.

Тем временем, в Прикамье таксист снял деньги с банковской карточки пассажирки, которую та забыла в машине. Пин-коды женщина хранила в кошельке вместе с картами.

ИСТОЧНИК KP.RU