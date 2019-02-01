«Угрожали секатором». В Перми грабители зашли в квартиру и похитили сотовые телефоны
Разбойное нападение произошло в Кировском районе Перми. В квартиру дома по ул. Богдана хмельницкого ворвались двое мужчин с секатором и потребовали сотовые телефоны. хозяин квартиры и его гостья отдали мобильники преступникам. Попасть в квартиру грабителям не составило труда. Там отсутствовала входная дверь.
Потерпевшие обратились в полиции. По горячим следам сотрудникам патрульно-постовой службы удалось разыскать грабителей в доме неподалеку. Похищенные телефоны и орудие преступления были изъяты.
- По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, - сообщили в краевой полиции. - Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. Следственные мероприятия продолжаются.
Тем временем, в Прикамье таксист снял деньги с банковской карточки пассажирки, которую та забыла в машине. Пин-коды женщина хранила в кошельке вместе с картами.
ИСТОЧНИК KP.RU