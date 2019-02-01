2019-02-01T07:22:35+03:00
Происшествия

Из-за снегопада в Перми семибалльные пробки

Водителей попросили пересесть на общественный транспорт, но они не послушались
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
Комментарии: comments2
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Пермь стоит в пробках. По данным «Яндекса», в городе семибалльные пробки. Ограничено движение из-за ДТП на улицах Газеты Звезда, Революции и Куйбышева.

Также затруднено движение по Соликамскому тракту, дамбе Чкалова-Старцева, на участке шоссе Космонавтов от Блюхера до Мильчакова, на улице Попова и Комсомольском проспекте.

Напомним, что накануне, пермские власти обратились к автомобилистам с просьбой пересесть на общественный транспорт из-за снегопада. Ночью на улицах города работало до 380 снегоуборочных машин.

Также мэр города Дмитрий Самойлов объявил, что 1 февраля не будут наказывать водителей за неоплаченную парковку. Но автомобилистам нужно быть внимательнее. Дорожники будут эвакуировать машины, которые неправильно припаркованы и мешают работе техники по уборке снега.

По прогнозам синоптиков с 31 января по 2 февраля в городе может выпасть порядка 12 мм осадков, что составляет четверть месячной нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24