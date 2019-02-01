В Прикамье посадили мэра города

СЕГОДНЯ 06:59 2019-02-01T06:59:52+03:00

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В Чайковском глава города признан виновным в превышении должностных полномочий. Мэр подписал постановление о выдаче председателю комитета по управлению имуществом и её родственникам квартиры. Чиновница, получившая жилье в Чайковском, оформила право собственности на предоставленную квартиру на свою родственницу. Незаконное постановление глава города издал еще в 2017 году и только сейчас в деле поставлена точка.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. Отбывать наказание чиновник будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему будет запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно–распорядительными и административно–хозяйственными функциями на срок 2 года. Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили в краевом следственном комитете.

Напомним, ранее мы писали, что в Прикамье осудили более 200 взяточников. Среди них - бывший начальник ГУФСИН по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU