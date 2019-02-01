В Перми 1 февраля не будут штрафовать за неоплаченную парковку

СЕГОДНЯ 06:04 2019-02-01T06:04:53+03:00

Но будут наказывать автомобилистов, которые мешают уборке снега

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Накануне, 31 января, в Перми начался сильный снегопад. Снег шел всю ночь. На улицах города работали 380 снегоуборочных машин. Пермские власти попросили автомобилистов, по возможности, пересесть на общественный транспорт, чтобы не мешать технике.

Мэр города Дмитрий Самойлов в своем блоге написал, что сегодня будут наказывать водителей, которые паркуются с нарушением правил дорожного движения и создают дополнительные помехи для транспорта и снегоуборочной техники. Но были сделаны и поблажки.

- В связи со сложными погодными условиями 1 февраля водители, не оплатившие платную парковку, не будут привлекаться к административной ответственности, - написал на своей страничке в Instagram Дмитрий Самойлов.

Напомним, что по прогнозам синоптиков с 31 января по 2 февраля в городе может выпасть порядка 12 мм осадков, что составляет четверть месячной нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU