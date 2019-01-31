В Прикамье таксист снял деньги с банковской карточки пассажирки, которую та забыла в машине

СЕГОДНЯ 18:41 2019-01-31T18:41:49+03:00

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37-летний таксист из Чернушки, высадив свою пассажирку возле ее дома, обнаружил, что женщина, расплатившись, выронила в салоне его автомобиля кошелек. Внутри, кроме денег лежали несколько банковских карт, а также бумажку, на которой были записаны пин-коды к кредитным картам.

Решив воспользоваться удобным случаем, таксист снял в банкомате с карты пассажирки тысячу рублей.

- Позже он с помощью электронного сервиса провел несколько безналичных операций с целью приобретения «ресурсов» в онлайн-игре, всего на сумму более 25 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе краевой полиции.

Женщина же, обнаружив потерю кошелька и списание денег с карты, обратилась в полицию. Личность похитителя была установлена. Таксист признался в краже и вернул пассажирке деньги.

Помимо этого суд назначил ему штраф в размере 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU